أبو الغيط: الجامعة العربية ستدعم لبنان بكل الإمكانيات المتاحة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية ستقف إلى جانب لبنان وتدعمه بأكبر قدر ممكن ومتاح من الإمكانيات العربية، حتى يمكن تجاوز تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري الثلاثاء الماضي وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.

ومن المقرر، أن يستهل الأمين العام للجامعة العربية زيارته إلى لبنان بعقد لقاء مع الرئيس ميشال عون.

وأوضح أبو الغيط، في تصريحات للصحفيين عقب وصوله مطار رفيق الحريري الدولي "مطار بيروت"، صباح اليوم، على رأس وفد من الجامعة العربية ضم السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، إنه جاء للمواساة والتعزية والتعبير عن التضامن والمساندة العربية للبنان في مواجهة المحنة القاسية التي يتعرض لها.

وأشار أبو الغيط، إلى أن اللقاءات التي سيعقدها مع المسؤولين والقادة اللبنانيين، تستهدف أيضا الوقوف على ما يحتاجه لبنان وكذلك معرفة ما يفكر فيه اللبنانيون للتعامل مع الكارثة الإنسانية التي تعرضت لها العاصمة بيروت.

وأضاف الأمين العام للجامعة، "لدي رضى كبير عن ردة الفعل العربية المتضامنة بقوة مع لبنان والمساندة له في محنته إزاء الكارثة التي تعرضت لها بيروت يوم الثلاثاء الماضي العالم العربي برمته يتفاعل بقوة مع لبنان وما تعرض له اللبنانيون".

وتابع أبو الغيط: "أنا كمصري وكأمين عام لجامعة الدول العربية، رأيت في الأيام الثلاثة الماضية حجم ومستوى الأذى الشديد الذي تعرض له اللبنانيون والتضامن الواسع معهم من جانب الشعوب العربية".

وشدد أبو الغيط، على أن لبنان يحتاج في هذه المرحلة إلى التضامن حتى يمكن المضي قدما في عملية الإنقاذ، مضيفا: "لابد من وقفة لبنانية جامعة وقوية في مواجهة كل هذا الوضع، والموقف العربي المتضامن مع لبنان دائما موجود".

ووصل الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم، إلى العاصمة اللبنانية بيروت على رأس وفد من الجامعة العربية ضم السفير حسام زكي الأمين العام المساعد.

وكان في استقبال أبو الغيط في المطار، الدكتور ياسر علوي، سفير مصر لدى لبنان سفير لبنان لدى مصر علي الحلبي، والسفيرة عبير العلي من الخارجية اللبنانية، والسفير أسامة الخشاب برئاسة الجمهورية اللبنانية.