سفير مصر بلبنان: لا إصابات بين صفوف الجالية المصرية في لبنان في الحادث

قال الدكتور ياسر علوي سفير مصر لدى لبنان، إن لبنان بها 400 ألف مصري يقيمون بشكل رسمي أو غير رسمي.

وأضاف خلال برنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال عبر القناة الأولى: "نتواصل معهم من طريق أربع آليات الأولى هي التنظيم الأهلي للمصريين بلبنان، والآلية الثانية تكون عبر شبكة مباشرة مع مجموعات من أماكن تجمع المصريين وفي فترة كورونا وزعنا مواد غذائية على 4000 عامل مصري نتج عنها شبكة وأماكن تجمع ونقاط اتصال يمكن تفعيلها لأغراض أخرى مثلما حدث في أزمة الانفجار، والآلية الثالثة هي التوصل مباشرة عبر الخط الساخن والآلية الرابعة هي مجموعة من المؤسسات المصرية في لبنان من بينها الكنيسة المصرية وشركة مصر للطيران وغيرها".

وتابع: "تم الانتهاء من إجراءات نقل جثامين 3 مصريين استشهدوا في حادث انفجار مرفأ بيروت تمهيدًا لعودتهم إلى أرض الوطن".

وأردف، أن مستشفى الهلال المصري تحول بعد ساعتين من الحادث إلى مركز لعلاج المصابين، مشيرًا إلى أنه لا توجد إصابات بين صفوف الجالية المصرين المقيمة في لبنان.

وحول الجسر الجوي من مصر لبنان، أكد علوي أنه سيجرى إرسال طائرة كل 48 ساعة حتى يوم الأربعاء المقبل، وذلك لتغطية عدة جوانب تحتاجها لبنان مثل المساعدات الطبية والمساعدات الغذائية مثل الدقيق لكي يكون جاهزًا للاستخدام في المخابز بشكل أسرع والزجاج والأطقم الطبية".