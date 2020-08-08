مصرع موظف وإصابة زوجته وطفليه في انقلاب سيارة بسوهاج

لقي موظف مصرعه، فيما أصيب زوجته وطفليه بكسور وجروح متفرقة في انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم بسوهاج، ونُقل الجثمان والمصابون لمستشفى سوهاج الجامعي.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ووجود متوفى ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "جمال.ب.ع"، 42 عامًا، موظف، ويقيم بدائرة قسم ثان أسيوط، ختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وإصابة كل من زوجته "مريم.ج.ع"، 34 عاما ربة منزل، وطفليه، جوليا، 12 عامًا، وكراس، 9 سنوات، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

ونقل الجثمان لمشرحة المستشفى المركزي والمصابون لمستشفى سوهاج الجامعي، وبسؤال المصابة الأولى قررت بمضمون ما تقدم، ورُفعت آثار الحادث، وتم التحفظ على السيارة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.