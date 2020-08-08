ارتفاع حصيلة ضحايا طائرة الركاب الهندية المنكوبة إلى 18

قال مسؤول كبير بالحكومة الهندية، اليوم، إن عدد قتلى حادث طائرة الركاب ارتفع إلى 18 شخصا، مضيفا إن 16 آخرين أصيبوا بجروح بالغة، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتحطمت طائرة شركة "إير إنديا إكسبريس"، أمس الجمعة، لدى هبوطها في مطار "كاليكوت الدولي"، وانشطرت إلى نصفين.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن كيه جوبالاكريشنان، رئيس منطقة مالابورام بولاية كيرالا بجنوب الهند، قوله إن الطيار ومساعده قتلا في الحادث.

وأوضح وزير الطيران المدني هارديب سينج بوري، لقناة "دي.دي نيوز" الوطنية، أن السلطات تمكنت من إنقاذ معظم الركاب لأن النيران لم تشتعل بالطائرة.

ويعد الحادث الأسوأ من نوعه في الهند منذ عام 2010، علما أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 190 شخصا بين ركاب وأفراد طاقم.