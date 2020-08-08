مع ارتفاع أسعاره.. 8 طرق لمعرفة الذهب الحقيقي من المغشوش

يعتبر معدن الذهب من أفضل الأشياء التي يمكنك شراؤها وتخزينها في أي وقت من أجل الاستثمار، خصوصًا بعد الارتفاع الذي تشهده أسعار الذهب خلال الآونة الأخيرة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى أعلى مستوياته.

وترصد "الوطن" بعض النصائح للمقبلين على شراء الذهب تساعدك في التحقق ما إن كان الذهب حقيقيًا أو مغشوشًا، وفقًا لموقع "ويكي هاو" على النحو التالي:

الفحص البصري

- افحص قطعة الذهي جيدًا للتأكد من وجود الختم الأصلي، تحدد الأختام درجة نقاء الذهب والتي تتنوع بين عيار 24 و21 و18، حيث يمكن أن تسهل لك العدسة المكبرة المهمة.

- ابحث عن تغير لون قطعة الذهب الملحوظ، فمن المهم فحص تغير اللون في المناطق التي تتعرض للاحتكاك المستمر، وخاصة حول الحواف، فإذا تآكلت قطعة الذهب وظهر في أسفلها معدن مختلف، فربما تكون مطلية بالذهب فقط.

اختبار العض

- عُض/ اقضم قطعة الذهب بقوة متوسطة، وافحص العلامات التي ستظهر على الذهب، فنظريًا، ستظهر علامات قواطع الأسنان على الذهب الأصلي، وكلما كان الذهب نقيًا كلما كانت العلامات أعمق، ويجب ملاحظة أنه لا يوصى بإجراء هذا الاختبار نظرًا للضرر الذي يمكن إلحاقه بأسنانك أثناء إجرائه، ناهيك عن أن الرصاص أكثر ليونة من الذهب، ويمكن لقطع الرصاص المطلية بالذهب أن تبدو مثل الذهب الحقيقي عند عضها.

اختبار المغناطيس

احمل مغناطيسًا بالقرب من القطعة المراد اختبارها، فالذهب معدن لا ينجذب للمغناطيس، فإذا انجذبت للمغناطيس أو التصقت به فهي قطعة زائفة، وعلى الرغم من ذلك فإن عدم انجذابها للمغناطيس لا يعني أنها حقيقية، فالمعادن التي لا تنجذب للمغناطيس تستخدم في القطع الزائفة أيضًا.

اختبار الكثافة

- زن قطعة الذهب، وعادًة ما يقوم الصائغ بهذه الخدمة مجانًا إذا لم يكن لديك ميزان، حينها يجب عليك التعرف على الوزن بالجرامات.

- املأ قارورة بالماء، فمن المفيد أن تكون القارورة مدرجه بالمليمترات، ومن شأن ذلك تسهيل قراءة القياسات لهذا الاختبار، حيث لا تهم كمية الماء المستخدمة طالما أنها لا تصل لحافة القارورة، فمستوى المياه سيرتفع بمجرد غمر قطعة الذهب بها.

اختبار لوحة السيراميك

أحضر طبقًا من السيراميك الأملس، ثم اسحب القطعة المراد اختبارها على سطح السيراميك، فإذا نتج من هذا خط أسود فهذا يعني أن الذهب غير حقيقي، أما إن ظهر خط ذهبي، فهي إشارة إلى أن الذهب أصلي.

اختبار الخل

نظرًا لكثافة الذهب العالية التي تجعله لا يتفاعل مع الأكسجين أو الأحماض المختلفة، فيمكنك وضع القليل من الحامض أو الخل على الذهب، فإذا وجدت تفاعلًا بينهما فهذا دليل على أنّ الذهب مغشوش.

اختبار حمض النيتريك

يمكن أن يقوم الصائغ بعمل هذا الاختبار، من خلال وضع قطعة الذهب في وعاء صغير من الفولاذ المقاوم للصدأ وعليه قطرة من حمض النيتريك وملاحظة أي تفاعلات ناتجة من إضافة الحمض.

ويشير التفاعل الذي ينتج اللون الأخضر إلى أن القطعة من معدن عادي أو معدن مطلي بالذهب، بينما يُشير التفاعل الذي يُنتج اللون الذهبي للنحاس المطلي بالذهب، أما التفاعل الذي ينتج اللون الأبيض يشير إلى أن القطعة من الفضة المطلية بالذهب، ويُشير عدم وجود أي تفاعل إلى أن القطعة من الذهب الحقيقي.

اختبار الرائحة

تعد من أبرز الطرق القديمة التي تستخدم في فحص الذهب هي فرك القطعة الذهبية باليد عندما يكون عليها بعض العرق، ثم تشم رائحة اليد، ففي حال ظهرت رائحة أسيد يكون ذلك دليلًا واضحًا على أنّ الذهب مغشوش، وربما يكون مطليًا بالذهب فقط، بينما الذهب الأصلي ليس له رائحة.