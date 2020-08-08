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نويبع تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ بتجهيز لجنة واحدة

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حماده الشوادفي
10:58 ص | السبت 08 أغسطس 2020
الاجتماع

الاجتماع

عقد اللواء محمد شعير، رئيس مدينة نويبع بجنوب سيناء، اليوم السبت، اجتماعًا بحضور مأمور قسم نويبع، ونائب قسم نويبع، وسكرتير المدينة، ومسئول شركة الكهرباء، ومسئول شركة المياه، ومدير مستشفى نويبع، ومدير الإدارة التعليمية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتجهيز المقار الانتخابية لمجلس الشيوخ المقرر انطلاقها الثلاثاء المقبل.

وقال رئيس المدينة، إن المدينة تضم لجنة واحدة في مدرسة بلال بن رباح الإعدادية، حيث جرى تجهيزها، وتوفير مراوح بها، ومبرد مياه، ومقاعد للناخبين، وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد رئيس المدينة، أنه جرى تطهير وتعقيم اللجنة، وسيجري تعقيمها بشكل دوري خلال الانتخابات.

وطالب رئيس المدينة بعدم السماح للناخبين بدخول اللجنة الانتخابية دون ارتداء الكمامات، ووضع مطهرات لتعقيم الأيدي عقب الإدلاء بأصواتهم.

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