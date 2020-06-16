رئيس مدينة نويبع يتابع مواقع مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

أجرى اللواء محمد شعير رئيس مدينة نويبع، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لدراسة المواقع المقترحة للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 / 2021.

وقال رئيس مدينة نويبع، إن الخطة الاستثمارية الجديدة تتضمن مقترح تطوير الشاطئ العام بالمدينة، ومقترح رفع كفاءة ميدان زهرة اللوتس، وأعمال تجميل أمام المركز الحضري بالمزينة، ومقترح رفع كفاء الأرصفة والبلدورات امام مركز شباب المزينة.

وأشار رئيس المدينة، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة دراسة مقترحات خطة العام المالي الجاري، ومناقشتها علي أرض الواقع لبدء وضع خطط التنفيذ.

رافق رئيس المدينة في جولته نائب رئيس المدينة، ومديري الإدارات المعنية.