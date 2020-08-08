الأقصر تبحث تأجير "بايكات" بسوق الخضروات 3 سنين

أعلنت محافظة الأقصر عن طرح عدد من البايكات فى سوق الخضار الكائن بمنطقة شرق السكة الحديد، للاستغلال لمدة ثلاث سنوات، وناشدت جميع الراغبين في الدخول في المزاد التوجه إلى إدارة العقود والمشتريات بمجلس مدينة الأقصر بجزيرة العوامية لشراء كراسة الشروط والمواصفات.

وأضافت محافظة الأقصر، أنه يبدأ شراء كراسة الشروط والمواصفات، إبتداءاً من يوم غداً الأحد، على أن تعقد جلسة المزاد في موعد غايته شهر من تاريخه.

وقال المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، أنه يجري العمل على قدم وساق فى تطوير أعمال ميدان شرق السكة أمام نفق محطة السكة الحديد بالأقصر، وذلك في إطار خطة التطوير واستمرار أعمال رفع كفاءة شوارع مدينة الأقصر، وبناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر في هذا الشأن.

وأضاف مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، في بيانه تجري تلك الأعمال بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالأقصر برئاسة العميد حاتم حمدون، وحي شرق برئاسة حسام العمدة، حيث يأتي ذلك في ضوء الإهتمام بإبراز المظهر الجمالي الذي يليق بالأقصر كمدينة سياحية تاريخية.

ووجه محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بأعمال التشجير بهذه الميادين، وكلف المحافظ المهندس عبدالحكيم مدير الإدارة العامة للتجميل، بإستكمال هذه الأعمال على وجه السرعة لتجميل المدينة قبل دخول عيد الأضحى المبارك.

وشهدت منطقة شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر، بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، أعمال تطوير شاملة بميدان جديد خلف سور شرق السكة الحديد مباشرة، وذلك ضمن مبادرة الأقصر تتجمل والتى يتبناها المحافظ المستشار مصطفى ألهم لاستعادة الوجه الحضاري والشكل الجمالي لمدن المحافظة.