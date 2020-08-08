حملات على "فيس بوك" ورسائل "sms" قبل بدء الصمت الانتخابي بالمنيا

حرص معظم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ في المنيا، علي إرسال رسائل على الهواتف المحمولة، لمطالبة الناخبين بدعمهم خلال إجراء الانتخابات المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء المقلبين، وذلك قبل بدء فترة الصمت الانتخابي.

ودشن كوادر وأعضاء حزب مستقبل وطن حملات على صفحاتهم الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي، تتضمن دعمهم لمرشحي الحزب الخمسة على المقاعد الفردية، إضافة إلي مرشحي "القائمة الوطنية"، ومنها منشور على الفيس يتضمن أمانة "شباب المحافظة- شبــاب مركـز ديرمـواس- جـاهــز (مشـاركة - توعيــة - دعـــم)- ادعم مرشحي حزب مستقبل وطن - فردي - بالترتيب اختار من (1) إلى (5)- وادعم القائمة الوطنية رمز (كليوباترا) اختار (نعم)".

وقالت مصادر حزبية، إنه نظرًا لظروف فيروس كورونا وصعوبة التواصل المباشر مع الجمهور من خلال عقد مؤتمرات ولقاءات، فإن خطة الأمانات اعتمدت كلية على الانتشار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى إنشاء صفحة لكل مرشح علي حدا، وتوجيه الأعضاء بدعمها بمشاركتها والدعوة لتسجيل الإعجاب بها.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في المنيا 27 مرشحًا، بينهم 5 عن حزب مستقبل وطن، و4 عن حزب حماة الوطن، و2 عن حزب المؤتمر، و16 مستقل.

وكان اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا ، قد أعلن في وقت سابق إن مراكز المحافظة تواصل إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ والتي من المقرر إجراؤها خلال يومي 11و 12 من أغسطس الجاري، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأعلن المحافظ تجهيز 557 مركزًا انتخابيًا، موزعة على 757 لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية 3 ملايين و468 ألف و575 ناخبًا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وقرر المحافظ، إلغاء كافة الإجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة.