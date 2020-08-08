ضبط 228 قطعة سلاح و260 قضية مخدرات وتنفيذ 77 ألف حكم خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة لضبط الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ففي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، أسفرت جهود الحملة عن: ضبط 228 سلاح ناري، من بينهم 26 بندقية آلية، و39 بندقية خرطوش، و16 طبنجة، و147 فرد محلى، و337 طلقة مختلفة الأعيرة، و30 خزينة، وذلك بحوزة 204 متهم، إضافة إلى ضبط 223 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع، منها 363 حكم جناية، و22447 حكم حبس جزئى، و4110 حكم حبس مستأنف، و40331 حكم غرامة، و10544 حكم مخالفة.

وفى مجال قضايا المخدرات: تم ضبط 260 قضية مخدرات بحوزة 273 متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 12,385كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 75,305 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2,538كيلو جرام، وكمية من مخدر البودرة وزنت 935جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 502جرام، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 3477 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 13 جرام، و3318 قرص مخدر.

وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، ألقى القبض على41 متهمًا، كما ألقى القبض على 20 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 429 دراجة مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 22007 مخالفة مرورية.

وفى مجال فحص السائقين، تم فحص 116 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.