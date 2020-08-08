محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لمبنى الوحدة المحلية لحي غرب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأعمال الإنشائية لمبنى الوحدة المحلية الجديد لحي غرب أسيوط الجاري إنشاؤه على مساحة 1000 متر مربع بمنطقة الخضرية بنطاق الحي بتكلفة تصل إلى 10 مليون جنيه.

جاء ذلك في إطار استكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم الصالح العام، ورافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة ومحمد بشير رئيس حي غرب ونواب ومساعدي رئيس الحي.

وتابع محافظ أسيوط معدلات الإنجاز في الأعمال الإنشائية لمبني الوحدة المحلية وأصدر تعليماته بضرورة تكثيف أعمال الإشراف والمتابعة للتنفيذ وللانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة مع ضرورة عرض تقرير التنفيذ الفعلي بصورة مستمرة وتقييم أعمال الإنشاءات أيضًا بشكل دوري ومراعاة تطبيق معايير الجودة في أعمال التشطيب.

وأوضح المحافظ أن إنشاء وحدة محلية جديدة لحي غرب يأتي في المقام الأول لخدمة المواطن ورفع مستوى الأداء لكافة الخدمات الجماهيرية المقدمة لهم مؤكدًا أن الدولة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في الصعيد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن رؤية مصر 2030 وإستراتيجية التنمية المستدامة.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن جولاته الميدانية لتفقد سير الأعمال بالمشروعات ودفع عجلة العمل بها ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجرى تنفيذها بالقطاعات الخدمية المختلفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشددًا على مسئولي الحي بضرورة متابعة المشروعات التي يجرى تنفيذها للتأكد من الالتزام بجودة الأعمال وفقاً للاشتراطات والمواصفات القياسية ونهوها في توقيتاتها المحددة وبجودة عالية.

وقال محمد بشير رئيس حي غرب إن مشروع إنشاء وحدة محلية جديدة للحي يجري تنفيذه تحت إشراف مديرية الإسكان بمدة تنفيذية 5 أشهر بتكلفة مالية حوالي 10 مليون مضيفًا أن المبنى مقام على مساحة 1000 متر مربع ويتكون من جراج وأرضي و4 أدوار ويضم جراج بمسطح المبنى لاستيعاب سيارات الحملة الميكانيكية للحي كما يضم مسجد وقاعة للاجتماعات وغرف إدارية ومركز تكنولوجي لافتا إلى إنه سيتم تطوير المنطقة المحيطة به ضمن خطة المحافظة لتطوير الشوارع والميادين لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة الوجهة الحضارية للمحافظة.