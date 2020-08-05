محافظ أسيوط يشدد على الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ مشروعات حياة كريمة

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني والمواعيد المقررة لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تتضمن قطاعات خدمية مختلفة بـ 60 قرية موزعة على مراكز المحافظة من القرى الأكثر احتياجا، والتي يجرى تنفيذها تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط.

جاء ذلك، خلال ترأسه، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والعميد محمد سيد إمام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور خالد بكري مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمة، والمهندسة فيفي مدير مديرية الطرق والمهندس أسامة أحمد محمد مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة.

وقال المحافظ إن العمل جارٍ على قدم وساق في كل القطاعات طبقاً للامكانات المتاحة والخطة الموضوعة مسبقا، مؤكداً متابعة معدلات التنفيذ وتذليل كل العقبات لإنهاء جميع المشروعات بقطاعات الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف والشباب والرياضة وقطاعات الخدمات، فضلا عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجهود الدولة؛ لتحقيق التنمية الشاملة والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد وتنمية الموارد الاقتصادية؛ لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد أهمية تضافر الجهود والتعاون بين كل الجهات المعنية، فضلا عن تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات الخدمية.