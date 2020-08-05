محافظ أسيوط يناقش تفعيل المبادرات التنموية مع وكيل "التضامن" الجديد

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه العميد محمد سيد إمام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الجديد، وذلك فور تسلمه مهام عمله الجديد وكيلًا للوزارة.

وتم خلال اللقاء مناقشة خطة المديرية خلال الفترة القادمة وسبل تفعيل الأنشطة والمبادرات التنموية، والتي تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى والنجوع لتوفير حياة كريمة للمواطنين تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط، خلال اللقاء، إلى ضرورة التوسع في الخدمات الاجتماعية بجميع قرى ومراكز المحافظة لتشمل جميع الأسر والأفراد المستحقين من خلال مكاتب وإدارات التضامن الاجتماعي على مستوى المحافظة، مشددًا على ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه من الأسر الأكثر احتياجًا لسد الفجوات التنموية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مظلة برنامج "تكافل وكرامة" واستكمال تنفيذ برامج المبادرات الرئاسية، وخاصة مبادرة "حياة كريمة"، والتي يتم تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وأكد المحافظ، على دعمه الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الهمم وتمكينهم في مختلف القطاعات وتوفير حياة كريمة لهم معلنًا فتح جميع قنوات التواصل معهم لحل مشكلاتهم من خلال مكاتب التضامن الاجتماعي ومكتب خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة ومكاتب خدمة المواطنين بمختلف المراكز والأحياء وتقديم المساعدات لهم لافتًا إلى دعمه الكامل للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و"إنقاذ أطفال الشوارع والأشخاص بلا مأوى"، مطالبًا بتفعيل جميع وحدات ومكاتب التضامن الاجتماعي المنتشرة بجميع القرى والمراكز والبالغ عددها 123 وحدة تضامن اجتماعي على مستوى المحافظة تؤدي خدماتها للمواطنين بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فضلًا عن دور الرعاية المتكاملة للأطفال والمسنين.