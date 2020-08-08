الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 6 إرهابيين في صلاح الدين

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، اليوم، إلقاء القبض على 6 إرهابيين في محافظة صلاح الدين.

وقال إعلام الوكالة، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، "إن فريق عمل من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية بمحافظة صلاح الدين، تمكن بعد ورود معلومات عن وجود عدد من الإرهابيين هربوا من محافظة كركوك إلى صلاح الدين، بعد تضييق الخناق عليهم من قبل القوات الأمنية، من إلقاء القبض على6 إرهابيين بمناطق متفرقة من المحافظة".

وأضاف إعلام الوكالة، أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم، اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابي بالفترات الماضية، ليتم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل.