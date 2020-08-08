هالة صدقي تشعل شمعة تضامنا مع لبنان: "يارب خفف عنهم"

نشرت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها من داخل الكنيسة مع بداية أول يوم لصيام السيدة العذراء، وأوقدت شمعة تضامنًا مع الشعب اللبناني في ظل الأحداث الأخيرة التي وقعت في بيروت والإنفجار الذي خلف مئات من القتلي والجرحي.

وكتبت صدقي: "أول شمعة حب للبنان في يوم صيام للعذراء.. يارب يخفف عنهم آلامهم وحزنهم، يارب يعوض عليهم بالخير ويحمي العالم من الأشرار".

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

ووجه الرئيس اللبناني، في تصريحات، بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين بسبب الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.