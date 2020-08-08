"نقسم ظرف الفلوس اللي على الأرض".. حيلة "حرامية الموبايلات" بمدينة نصر

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (موظف بحي غرب مدينة نصر - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) بأنَّه حال تواجده بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان اصطدمت به سيارة "لم يتمكن من التقاط أرقامها" ولاذت بالفرار ونتج عن إصابته (باشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقله للمستشفى) وفقده هاتفي محمول وعثر بحوزته على حقيبة بداخلها مظروف يحوى على قصاصات ورق جرائد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين تعرض المُصاب لواقعة سرقة من قبل أشخاص يستقلون سيارة، وفي أثناء قيامه بالعدو خلفهم اصطداموا به مُحدثين إصابته المُشار إليها، كما أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "ملك أحدهما".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيام أحدهما بإسقاط ظرف بداخله قصاصات ورقية حال سير المجني عليه وقيام الآخر بإيهامه بأنه يحوي مبالغ مالية والاتفاق معه على أن يقوم بإعطائه الظرف واقتسام المبلغ المالي فيما بينهما مقابل تحصله على الهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليه كضمان لحين اقتسام المبلغ، وعقب ذلك قاما باستقلال السيارة المضبوطة بحوزتهم في محاولة منهما للهرب، إلا أن المجني عليه اكتشف تعرضه لواقعة نصب، فقام بالعدو خلفهما فى محاولة منه لإستيقافهما فإصطدما به بالسيارة قيادتهما مُحدثان أصابته المشار إليها، وفرا هاربان.

وتم بإرشادهما ضبط الهاتفان المستولى عليهما لدى زوجة أحدهما والتي أقرت باقتصار دورها على التصرف في المسروقات بالبيع.

كما اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الوقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم بمسكن الأول ضبط (19 هاتف محمول - 9 ساعات يد - جهاز كمبيوتر "لاب توب" - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية مختلفة".