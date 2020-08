طباخ الريس وكأنه امبارح.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع انتشار فيروس كورونا ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظًا على سلامتهم ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

الأفلام

روتانا سينما

عرض فيلم "طباخ الريس" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "الديلر" الساعة 8 مساء، وفيلم "شعبان الفارس" الساعة 10 مساء، وفيلم "أحلام الفتى الطائش" الساعة 12 صباحا.

سيما

عرض فيلم "العيال الطيبين" الساعة 4 مساء، وفيلم "دقة زار" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "زوجة محرمة" الساعة 11 مساء.

MBC2

عرض فيلم "Mad Money" الساعة 3:30 مساء، وفيلم "The Informant" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "Now You See Me 2" الساعة 7.30 مساء، وفيلم "Focus" الساعة 10 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "طلعت روحي" الساعة 5 مساء، "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً.

نايل دراما

عرض مسلسل "زيزينيا ج2: الليل والفنار" الساعة 5 مساء، و"النساء قادمون" الساعة 6 مساء، و"حواري بوخاريست" الساعة 7 مساء، و"العميل ١٠٠١" الساعة 8 مساء، ومسلسل "حارة اليهود" الساعة 10 مساء.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الأول الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الاختيار" الساعة 10 مساء، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

البرامج التليفزيونية

دبي

عرض برنامج "العائلة الأقوى" الساعة 5 مساء.

نايل لايف

عرض برنامج "إيه الأخبار؟" الساعة 7.45 مساء.