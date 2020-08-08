مليون يورو مساعدات من النمسا إلى لبنان لمواجهة عواقب انفجار بيروت

قررت الحكومة النمساوية، اليوم، تقديم مساعدات سريعة إلى لبنان بعد الانفجارات المدمرة في ميناء بيروت وتبلغ مليون يورو.

وقال وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج في تصريحات، اليوم، إن المساعدات سوف يتم تمويلها من صندوق الكوارث الأجنبية في إطار مساعدات طارئة للبنان.

وأشار شالينبرج، إلى أن نصف مليون يورو ستوجه للصليب الأحمر ونصف مليون يورو أخرى للمنظمات غير الحكومية لرعاية وإيواء الآلاف من الجرحى والمشردين من سكان بيروت.

وأضاف المسؤول النمساوي، أن بلاده تريد المساعدة بشكل سريع ومباشر حتى يحصل ضحايا هذه المأساة على أفضل رعاية ممكنة في هذه الأيام وخاصة في فترة الأسابيع الأولى عقب الانفجار.

وتابع شالينبرج قائلا، إن الانفجارات تسببت في أضرار لا يمكن تصورها في العاصمة اللبنانية حيث أدى العدد الكبير من الإصابات إلى اختناقات في خدمات الرعاية الصحية والإسعاف.

وأشار شالينبرج، إلى أن النظام الصحي اللبناني كان بالفعل على وشك الانهيار قبل وقوع الانفجار بسبب ضغط جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" وتزايد أعداد اللاجئين السوريين حيث استقبلت لبنان حوالي 1.5 مليون لاجيء سوري.

وكان الانفجار الذي وقع الثلاثاء الماضي قد تسبب في تدمير أحياء بأكملها وتشريد مئات الآلاف من سكان بيروت.