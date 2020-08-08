يحدث بمدرسة خاصة بالغربية: إداري بيشرح رياضة ومعلم عربي بيدرس إنجليزي

رصدت لجنة من مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن وجود مخالفات داخل إحدى المدارس الخاصة، وقيام موظف إداري بتدريس مادة الرياضيات باللغة الإنجليزية للتلاميذ.

وكشف تقرير صادر من مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن أن إدارة التعليم الخاص في المديرية تلقت شكاوى من أولياء الأمور في مدرسة "م .لـ . خ"، تابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، تتضمن تدريس معلمين غير مؤهلين المواد الأساسية لأبنائهم التلاميذ في المدرسة.

وجرى تشكيل لجنة وبالتفتيش تبين قيام "ا. ط"، حاصل على ليسانس آداب، قسم جغرافيا، ومعين في المدرسة موظف "إداري" بتدريس مادة الرياضيات باللغة الإنجليزية للصفين الأول الإعدادي والخامس الابتدائي.

كما رصدت اللجنة تدريس "ح" معلم لغة عربية، مادة اللغة الإنجليزية بالمدرسة، كما جرى رصد عدم إدراج 47 موظفا في دفاتر المدرسة وعدم وجود عقود لهم، وتبين أن المدرج في دفاتر الحضور والانصراف 125 موظفا، مما يعد مخالفة مالية.

كما رصدت اللجنة وجود 7 موظفين يتقاضون معاشا، ووجود 5 عقود معلمين لغة إنجليزية ومؤهلاتهم مناسبة وفقا لما ورد بتقرير توجيه اللغة الإنجليزية، ووجود 4 عقود معلمين رياضيات باللغة الإنجليزية، معتمدة من التوجيه العام للرياضيات ومؤهلاتهم مناسبة طبقا لما ورد بتقرير توجيه الرياضيات.

وتبين لأعضاء اللجنة المشكلة، أن ما قامت به المدرسة من تكليف موظف إداري بتدريس مادة الرياضيات باللغة الإنجليزية، ومدرس مادة العربي بتدريس اللغة الإنجليزية، بدعوى حصولهم على دورات تؤهلهم لذلك، وتدريس المواد من باب "معلم احتياطي" وبسبب وجود عجز في هذه التخصصات.

ووجهت اللجنة إنذارا للممثل القانوني للمدرسة، بضرورة توفير معلمين بشكل كاف في جميع التخصصات التي تحتاجها المدرسة وعدم تكليف معلمين غير متخصصين، وسرعة إدراج جميع العاملين في دفاتر الحضور والانصراف وعمل عقود لهم، وفي حالة تكرار المخالفات سيجري وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

وقال صبري الدسوقي وكيل مديرية التعليم بالغربية، إن كافة شكاوي أولياء الأمور التي تتلقها المديرية يتم بحثها بعناية فائقة لمواجهة المخالفين.

وأشار إلى فحص الشكوى محل الواقعة، وتوجيه إنذار للممثل القانوني للمدرسة لتدارك المخالفات المذكورة، لافتا إلى أنه في حالة تكرار المخالفات سيتم العرض على محافظ الغربية لوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.