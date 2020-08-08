"الهيئة الوطنية للانتخابات" تعلن بدء الصمت الانتخابي

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردي والقائمة معًا في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بدء فترة الصمت الانتخابي الدعائي الآن والذى يحظر خلاله ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، المحظورات الخاصة بالدعاية الانتخابية، حيث حظرت تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنَّ الهيئة التزمت بنص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والجدول الزمنى والإجرائي لانتخابات مجلس الشيوخ فقد بدأت الدعاية الانتخابية من يوم 26 يوليو، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السبت 8 أغسطس وهو اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع بالنسبة للمصريين فى الخارج الذى يوافق غدا الأحد 9 أغسطس.

واستنفذ المرشحون لانتخابات مجلس الشيوخ مدة الخمسة عشر يوما التي حددتها الهيئة الوطنية للمرشحين حتى يمارسوا دعاياتهم.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، من منطلق الواجبات الدستورية والقانونية بتحمل المسؤولية والتوقف عن ممارسة أي نشاط أو شكل من أشكال الدعايه الانتخابية، ومنح الناخبين خلال فترة الصمت الدعائي برهة لتفكير والتدبر واختيار من يصلح لتمثيل دوائرهم الانتخابية فى مجلس الشبوخ بعد أن استنفذ المرشحين مدة 15 يومًا، تم تخصيصها لعرض البرامج الانتخابية للمرشحين.