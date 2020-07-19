الهيئة الوطنية: قبول 762 مرشحا واستبعاد 150 آخرين في انتخابات مجلس الشيوخ

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بنظاميها الفردي والقوائم، عقب انتهاء لجان الفحص والبت فى طلبات الترشح وصفات المرشحين الانتهاء من مراجعة المستندات المطلوبة من كل مرشح على حدا وبلغ عدد اسماء المرشحين المقبولين التى تضمنتها القائمة المبدئية ٧٦٢مرشحا، بينما تم استبعاد١٥٠ مرشحا لعدم استيفائهم الشروط والأوراق المطلوبة.

أوضح لاشين إبراهيم فى بيان له اليوم، أن لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تأكدت من توافر شروط الترشح فى اسماء المقبولين من واقع المستندات المقدمة، وبتت في مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقل، كما فحصت المستندات المقدمة من كافة المترشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

وأشار"رئيس الوطنية للانتخابات"، إلى أن لجان متابعة سير العملية الانتخابية فى المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، علقت كشوف المرشحين المقبولين ورموزهم الانتخابية التى تم تخصيصها لهم أمام مقر كل محكمة ابتدائية، لافتا إلى عرض كشوف المرشحين سيستمر لمده ثلاث ايام فضلا عن نشر الأسماء فى جريدتي الأخبار والجمهورية فى عدد غدا الإثنين.

واختتم "لاشين إبراهيم" أن الهيئة الوطنية تقف عل مسافة واحدة من جميع مرشحى انتخابات مجلس الشيوخ، وتعمل بحيادية ونزاهة من أجل أتمام العملية الانتخابية.