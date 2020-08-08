26 مصريا من 550 ألفا بإيطاليا يشاركون في تصويت "الشيوخ"

تنطلق خلال ساعات عملية التصويت للمصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ في استحقاق دستوري لانتخاب الغرفة الثانية في البرلمان، إلا أن رقم المسجلين للتصويت عبر البرد السريع في العاصمة الإيطالية روما جاء متدن للغاية.

وقال محمد يوسف المتحدث باسم الجالية المصرية في إيطاليا والكاتب الصحفي، لـ"الوطن"، إن إجمالي عدد المصريين في العاصمة الإيطالية روما حوالي 550 ألف مصري، ولم يسجل فقط للتصويت سوى 26 فقط.

وأوضح "يوسف" أن من بين أسباب هذا الرقم المتدني أن آلية التسجيل للتصويت عبر البريد السريع لم تكن مناسبة، لأن الشخص عليه أن يذهب لإيداع الظرف في البريد ومطلوب منه أن يدفع مبلغ مالي من 7 إلى 10 يورو.

وأضاف: "أيضًا الذهاب إلى البريد يجعل الشخص ينتظر لوقت طويل وهو مرتد للكمامة في ظل ارتفاع درجة الحرارة، وهذا أمر صعب فضلًا عن أنه يهدر الوقت".