محافظ القليوبية يتفقد مقار لجان انتخابات الشيوخ

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية شملت المرور على مقار اللجان لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

شملت الجولة المرور على (المدرسة الابتدائية الجديدة - مدرسة الحرية - مدرسة الشهيد محمد جمال - مدرسة ميت الدريج - مدرسة أسنيت الثانوية) بمدينه كفر شكر، وأيضا (مدرسة بلتان الرسمية لغات - مدرسة طوخ الثانوية بنات - مدرسة الشهيد عبد الحميد حسن التجريبية- مدرسة مجمع المدارس- مدرسة الشهيد الأكشر الثانوية) بمدينه طوخ.

كما شملت الجولة أيضا، ( مدرسة أبن سينا- مدرسة سعد الدين الشاذلى -مدرسة الثانوية بنات -مدرسة الشهيد علاء الدين سليم الثانوية - مدرسة فيوتشر ) بمدينه قليوب، كما تفقد (مدرسة حسن أبو بكر الرسمية للغات- مدرسة التربية الفكرية- مدرسة الشهيد عمر مجدي- مدرسة عمر بن الخطاب- مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض)، بمدينه القناطر الخيرية.

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة استعدت لانتخابات مجلس الشيوخ ، والتى من المقرر أن تبدأ الانتخابات يوم ١١ من الشهر الحالي، مضيفا بأن مهمتنا الأساسية هي توفير المناخ الآمن والمناسب وكافة أوجه الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم، وتوفير الراحة للقائمين على سير العملية الانتخابية من المشرفين والمستشارين ، وذلك من خلال تجهيز 532 مركزا انتخابيا و689 لجنة فرعية على أعلى مستوى.

وأشار المحافظ، بأن هناك متابعة دورية لأعمال وتجهيز واتمام كافة الاستعدادات الخاصة باللجان الانتخابية والتى تضمن تحقيق اعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير الانتخابات، مشددا على رفع كفاءة المدارس (اللجان الانتخابية) ورفع كفاءة النظافة سواء داخل اللجنة أو فى الشوارع المؤدية لها، وكذلك القيام بحملات التطهير والتعقيم وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية وووضع علامات التباعد بين الناخبين لمنع التزاحم، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاهتمام بنظافة دورات المياه، بالإضافة إلى انتشار سيارات الإسعاف فى محيط اللجان.

وفي هذا السياق فقد أكد الهجان حرصه واهتمامه على توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية لتليق بإسم مصر وظهور محافظة القليوبيه بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الإنتخابية، مؤكداً على ضرورة أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية.

رافقه خلال الجولة، طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ومجدي نجاح رئيس مجلس مدينه قليوب، واللواء أ.ح محمد سالم رئيس مجلس مدينه القناطر الخيرية، ومحمد ياسين نائب رئيس مجلس مدينه طوخ، ومصلحي أحمد نائب رئيس مجلس مدينه كفر شكر.

وخلال الجوله شن الهجان حملة مكبرة على الكافيتريات المخالفه بمدينه قليوب، حيث استهدفت الحملة رفع الإشغالات الخاصة بالكافيتريات والمقاهي وذلك لتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو أصحاب هذه المقاهي وعمل محضر لهم كما تم ضبط مواطن يقوم برش المياه بالشارع العام امام منزله وتم تحرير محضر له، علما بان المحافظ وجه بفرض غرامات على رش المياه بشوارع المحافظة، بهدف ترشيد الاستهلاك، وذلك بعدما كشف تقرير لشركة مياه الشرب بالمحافظة عن زيادة معدل الفاقد من المياه خلال الصيف، نتيجة سوء الاستخدام، وتزايد حالات رش الشوارع بالمدن والقرى بطريقة عشوائية، الأمر الذي يؤثر على كميات المياه التي يتم ضخها يوميا.