حمادة بركات يعلن انتهاء تصوير دوره بالجزء الثاني من "قوت القلوب"

أعلن الفنان حمادة بركات، عن انتهاء تصوير مشاهده بالجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب"، بعدما حقق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا عند عرضه.

ونشر حمادة بركات، عدة صور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تجمعه بالمخرج مجدي أبو عميرة، والفنانة ماجدة زكي، خلال عملية تصوير مسلسل "قوت القلوب".

وكتب "بركات"، تعليقًا، على الصور، قائلًا: "اللهم لك الحمد والشكر النهاردة كان أخر يوم تصوير ليا في مسلسل قوت القلوب، منتج فني عامرعبدالعاطي، تأليف محمد الحناوي، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج سينرجي".

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي، ومحمد أنور، وخالد زكي، وسامي مغاوري، وإسلام جمال، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، وكارولين عزمي، وتأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.

وينتمي مسلسل "قوت القلوب" للدراما الاجتماعية ويناقش قضايا تخص الأسرة المصرية في الوقت الحالي ويركز المسلسل أيضا على البعد الإنساني بشكل كبير.

وتدور أحداث المسلسل، حول "قوت" (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها "حسن"، ويعمل طبيبًا، للعديد من المتاعب فى حياته بسبب تصرفات أمـه غير المتزنة، وسرعان ما تجد "قوت" نفسها فى صراع غير محتمل مع أبنائها فى إطـار اجتماعى عائلى.