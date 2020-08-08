"أوقاف السويس": لن نسمح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية 

قال وكيل وزارة الأوقاف السويس ماجد راضي، إنه لن يتم السماح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة.

وطالب راضي خلال اجتماع موسع مع مديري الإدارات ومديري المتابعة ومفتشي المساجد، بضرورة التصدي لأي محاولة لاستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية لأي مرشح أو حزب.

وناشد جموع المواطنين بمحافظة السويس بضرورة النزول والمشاركة الإيجابية، لاختيار من يمثلهم.