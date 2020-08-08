انتخابات الداخل: المنافسة تشتعل بين المرشحين قبل "الصمت الانتخابي"

اشتعلت حدة المنافسة بين المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظات، وسط اتهامات متبادلة بتمزيق اللافتات وخرق حظر الدعاية على المدارس والمبانى الحكومية، فيما أصدر المحافظون تعليمات بالحياد التام بين المرشحين، ونظّم المجلس القومى للمرأة حملات «طرق أبواب» لحث النساء على التصويت، قبل بدء «الصمت الانتخابى» الساعة 12 ظهر اليوم، فيما تأهبت الأجهزة التنفيذية لتجهيز مقار اللجان وإعلان الطوارئ وإلغاء إجازات رؤساء المدن والقرى استعداداً لتصويت المصريين بالداخل يومى 11 و12 أغسطس.

اتهامات بتمزيق اللافتات فى القليوبية

فى القليوبية، اتهم المرشح المستقل خالد عرمان، ابن قرية عرب «الراوشدة»، المرشحين المنافسين بتمزيق لافتات الدعاية الانتخابية الخاصة به، مشيراً إلى أن كبار العائلات تدخلوا لإثنائه عن تحرير محضر، على أن تتم تسوية الأمر.

واشتكت المرشحة مروة غريب، عن حزب «حماة الوطن»، من نفس المشكلة، مؤكدة أن ٤٠٠ لافتة من دعايتها الانتخابية اختفى نصفها دون معرفة الفاعل.

وشهدت الساحة الانتخابية تحركات من نواب البرلمان الحاليين، وشاركوا فى الظهور مع مرشحى الشيوخ «فردى»، خاصة مرشحى حزب «مستقبل وطن» وائتلاف الأحزاب الوطنية، وقام بعض النواب بتنظيم مؤتمرات للمرشحين فى دوائرهم لمواجهة تحالف المرشحين المستقلين الذين بدأوا الانخراط فى تحالفات وعقد مؤتمرات مجمعة قبل الصمت الانتخابى.

المحافظون يصدرون تعليمات بالحياد بين المرشحين

وقام اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أمس، بجولة شملت المرور على مقر اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 باستاد بنها الرياضى، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المستشارين القائمين على تنظيم العملية الانتخابية، وتفقد مدرسة بنها الثانوية بنين، حيث استاء من تدنى مستوى النظافة، وعدم جاهزية المدرسة لاستقبال أعضاء اللجنة، وأصدر قراراً بنقل مدير المدرسة، لإهماله فى مهام عمله وعدم القيام بها على الوجه الأكمل.

جولات مكوكية فى أسوان

وشهدت الساعات الماضية جولات مكوكية للمرشحين فى أسوان، حيث زار أغلبهم دواوين القبائل والعائلات للحصول على تأييدهم، ووجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن ومديرى الجهات المعنية بتجهيز المقار واللجان الانتخابية بإجمالى 255 لجنة فرعية، و8 لجان عامة، وشدد على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطى حقيقى من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى.

"قومى المرأة" ينظم حملات "طرق أبواب" فى كفر الشيخ والبحر الأحمر لحث النساء على التصويت

ونظم المجلس القومى للمرأة حملات فى المحافظات لحث السيدات على المشاركة فى الانتخابات، من بينها محافظة كفر الشيخ، حيث نظّم فرع المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة هدى الطنبارى، مقرر الفرع، حملة طرق أبواب بعنوان «صوتك لمصر بكرة.. مجلس الشيوخ ٢٠٢٠»، لحث المرأة على المشاركة فى الانتخابات، وتضمنت الحملة زيارات منزلية ولقاءات استهدفت 27 ألفاً و500 سيدة شارك فيها 50 رائدة ريفية وعدد من المتطوعين، وتمت توعية السيدات برسائل الحملة.

وقالت «الطنبارى» إن الحملة تهدف إلى توعية المرأة بأهمية المشاركة السياسية من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التى تستهدف تعريفهن بدور ومهام مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى للمرشحات، وتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة بأهمية دورهم فى الانتخابات وغيرها من الأنشطة.

ونظّم فرع المجلس القومى للمرأة فى البحر الأحمر ندوات بمدن المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة فى هذه الانتخابات والتعريف باختصاصات مجلس الشيوخ وشروط الترشح وعدد الأعضاء، والتأكيد على ضرورة الاهتمام باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عملية الاقتراع.

وقالت نيرمين أبوسريع، مقرر المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، لـ«الوطن» إن حملة «صوتك لمصر بكرة.. مجلس الشيوخ ٢٠٢٠» تستهدف تعزيز المشاركة السياسية للمرأة خلال المرحلة المقبلة من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التى تستهدف توعية السيدات بأهمية التصويت وتعريفهن بدور ومهام مجلس الشيوخ، وتقديم الدعم الفنى للمرشحات، وتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة بأهمية دورهم فى الانتخابات.

وفى دمياط، حمل أهالى كفر البطيخ أحمد عبدالشافى البلشى، مرشح المقعد الفردى عن حزب مستقبل وطن، على الأعناق، ونظموا مسيرة لدعمه، فيما قام محمد على أبوحجازى، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب مستقبل وطن، بجولة فى منطقة أرض البرش والشرباصى والتجارى قسم أول دمياط وزار كنيسة الروم الأرثوذكس والتقى كاهن الكنيسة الأب بندليمون بشرى.

وفى الغربية، عقد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، اجتماعاً مع مديرى الإدارات الصحية ومديرى المستشفيات لمناقشة الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ، بضرورة التعاون مع رؤساء مجالس المدن والأحياء والتنسيق بينهم لتوفير كافة الإمكانيات داخل اللجان وجاهزيتها، مؤكداً جاهزية المقرات وتوفير الإضاءة اللازمة، وكذا سلامة المداخل والمخارج والعمل على توفير كراسى متحركة للناخبين من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وإقامة سرادق ومظلات على مداخل اللجان وأماكن لجلوس كبار السن.

خرق حظر الدعاية على مبانى المصالح الحكومية فى سوهاج

وفى سوهاج، دخل المرشحون فى انتخابات مجلس الشيوخ سباقاً لإغراق الشوارع بالدعاية الانتخابية، قبل ساعات من الصمت الانتخابى، وطالت دعاية المرشحين المصالح الحكومية والمدارس، وأكشاك الكهرباء، بشكل يخالف التعليمات الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات بحظر الدعاية على مبانى المصالح الحكومية.

من جانبه شدد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، على ضرورة الالتزام بالحياد بين المرشحين، مشيراً إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مطالباً بضرورة الالتزام بالتوجيهات والتعليمات التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لإنجاح العملية الانتخابية، وخروجها بالشكل اللائق بالاستحقاق الدستورى.