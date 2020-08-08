"المترو" يخاطب الشرطة لتفعيل غرامة مخالفي ارتداء الكمامات الطبية

بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، مخاطبة شرطة النقل والمواصلات، لتفعيل غرامة مخالفي قرار ارتداء الكمامات الطبية، للوقاية من كورونا، بعد أن لوحظ خلال الأيام القليلة المقبلة، عدم التزام العشرات من الركاب بارتداء الكمامات الطبية، مطالبة بتفعيل غرامة 4 آلاف جنيه على المخالفين، ومنعهم من دخول المحطات دون ارتداء الكمامة.

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لأدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة بالخطوط الثلاثة للمترو، منذ صباح اليوم، مؤكدا على أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة تشغيل القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، لافتا إلى أنه تم نشر فرق الصيانة والطوارئ على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال المفاجئة والعمل على إصلاحها فورا، لعدم تعطل حركة التشغيل.

وأوضح عبدالهادي، لـ"الوطن"، بأن الشركة تواصل العمل على تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، للوقاية من فيروس كورونا، مع استمرارها في عقد ندوات التوعوية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.

وأشار المتحدث الرسمى باسم مترو الأنفاق، إلى أن تفعيل قرار تحصيل الغرامات من المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامة سيلزم جميع الركاب بارتداء الكمامات للوقاية من كورونا والحفاظ على سلامة الركاب والعاملين بالمرفق، لافتا إلى أن قطارات المترو تقل نحو مليون مواطن يوميا.