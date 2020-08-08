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تعافي 10 مصابين من كورونا في مستشفى الواسطى ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
12:21 م | السبت 08 أغسطس 2020
تعافي 10 مصابين من كورونا في مستشفى الواسطى ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم، تعافي 10 مصابين بفيروس كورونا، في مستشفى الواسطى المركزي وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا مواصلة الجهود التي تبذلها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى أن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في مجابهة تلك الأزمة.

من جانبه أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبي بالمستشفى.

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