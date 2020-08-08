"البترول" تنفي صلتها بسيارة البترول المحترقة على الدائري

صرح مصدر مسؤول بقطاع البترول، بأنَّ سيارة النقل التي انقلبت واشتعلت بها النيران بالطريق الدائري في اتجاه المنيب أمام "أبراج سما" ليس لقطاع البترول وشركاته أي علاقة بالسيارة من قريب أو من بعيد وهي تتبع إحدى الشركات الخاصة المستوردة لأحد أنواع المذيبات التي تستخدم في صناعة البويات.

كان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، ذكر في تصريحات خاصة لـ"الوطن "، أنَّ هناك إصابتين في حادث الدائري، وجرى نقلهما إلى مستشفى النادي الأهلي.

فيما كشف مصدر أمني وشهود عيان التفاصيل الكاملة لانفجار سيارة نقل ثقيل بفنطاس محملة بمواد بترولية، بعد حادث تصادم بسيارة مما أدى الى احتراق 6 سيارات ملاكي أعلى طريق دائري المعادي فى الاتجاه القادم من القاهرة الجديدة متجه إلى المنيب، مؤكدين وقوع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم.

واصطدمت سيارة ملاكي بالسيارة النقل، مما أدى إلى اشتعال السيارة الملاكي، ثم اشتبكت النيران بالسيارة النقل المحملة بالمواد البترولية.

وأوضح المصدر الأمني وشهود العيان أن الحادث نتج عنه اصطدام 5 سيارات في الحاجز الخرساني والتي توقفت بجوار السيارة النقل، لتمتد إليها النيران.

وأوضح شهود العيان لـ"الوطن"، أن عمليات الإطفاء استمرت لمدة ساعة ونصف تقريبا، وتوقفت حركة السير، وتبين من التحريات أن الحادث أسفر عن إصابة 2 من قائدي السيارات المحترقة.