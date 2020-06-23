أستاذ هندسة: وزارة البترول اتخذت عدة إجراءات لتخفيف تأثير كورونا

قال الدكتور سعيد كامل أستاذ هندسة البترول بجامعة السويس، إن وزارة البترول اتخذت عدة إجراءات لتخفيف الآثار الناتجة عن جائحة COVID-19، على قطاع البترول، حيث خفضت القوى العاملة بها، وتناوب الموظفين في الحقول ومواقع الإنتاج، في ورديات متناوبة للحفاظ على الإنتاج عند نفس المستويات.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن في أبريل، خفضت الوزارة سعر الغاز الطبيعي، لجميع الأنشطة الصناعية، إلى 4.5 دولار أمريكي، لكل وحدة حرارية بريطانية مقارنة بـ6 دولارات أمريكية، لكل وحدة حرارية بريطانية، في أكتوبر 2019.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ القرار في أبريل، من خلال لجنة التسعير التلقائي للوقود، بتخفيض أسعار الوقود بمقدار 0.25 جنيه للتر الواحد، وانخفضت أسعار المازوت، بنسبة 8%، إلى 3.900 جنيه مصري (247.1 دولار أمريكي) للطن، في حين ظلت أسعار الديزل دون تغيير.

كما استثنت وزارة البترول مصافي التكرير، ومصانع البوتان من حظر التجوال، لضمان توافر المنتجات البترولية، ووافق مجلس النواب على خطة لوزارة المالية، لفرض ضريبة حالية على الوقود (0.25 جنيه لكل لتر من الديزل و0.30 جنيه لكل لتر من البنزين)، كجزء من رسوم التطوير الجديدة، لدعم المالية الحكومية.

ولفت كامل، إلى أن عائدات هذه الضريبة تذهب عادة، إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، ونظرًا لقيود السفر العالمية، أنشأت وزارة البترول والثروة المعدنية منصة عبر الإنترنت للسماح للشركات الأجنبية بالمشاركة في مناقصة التنقيب عن الذهب، والتي تقبل العطاءات حتى 15 يوليو 2020.

كما خفضت الوزارة، رسوم الإيجار على كتل التنقيب عن الذهب بنسبة 80%، لجذب المستثمرين الدوليين.