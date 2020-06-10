أستاذ اقتصاد: اكتشافات وزارة البترول دعمت استقرار الدولة المصرية

قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ اقتصاديات البترول والغاز الطبيعي بكلية الهندسة جامعة السويس، إن حالة الاستقرار التي تعيشها الدولة المصرية دعمتها جهود وزارة البترول والثروة المعدنية، في تطوير وتنفيذ استراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الاستثمار في تنمية الاكتشافات وتنفيذ المشاريع الجديدة وتحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج والطلب.

وأضاف "كامل"، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن عمل المزادات الدولية التي أسفرت عن اكتشافات جديدة، أدت إلى تخفيض الرسوم المالية وتوفير العملة الصعبة لقطاعات التنمية الأخرى، كما أن اكتشاف الغاز وإنتاجه في البحر الأبيض المتوسط ​​حفز الشركات العالمية على البحث بسرعة في مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات.

وأشار إلى أن متوسط ​​معدلات الإنتاج المتاحة حاليًا من الغاز الطبيعي يبلغ حوالي 7.2 مليار قدم مكعب في اليوم، مما يشير إلى أنه تم تنفيذ 6 مشاريع في مناطق "جنوب غرب بلطيم، القصر، جنوب دسوق، ابن يونس، جنوب شرق أبو النجا وفارسكور"، وإنجاز 4 مشاريع أخرى هي المرحلة الثانية من حقل كاموس وحقل دسوق المرحلة ب، والمرحلة الثانية من حقل ظهر العملاق، والمرحلة التاسعة ب في منطقة البرلس غرب الدلتا، بإجمالي إنتاج 28 بئراً، بالإضافة إلى وضع 13 بئراً تنمويا على الإنتاج.