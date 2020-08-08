أكرم حسني لـ"أحمد أمين": هتكسر الدنيا في "ما وراء الطبيعة"

حرص الفنان أكرم حسني، على تهنئة الفنان أحمد أمين، بمسلسله الجديد "ما وراء الطبيعة"، والذي سيُعرض حصريًا عبر منصة "نتفليكس".

ونشر أكرم حسني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من الصور لأحمد أمين، من المسلسل، معلقًا عليها: "مليون مبروك يا حبيبي.. هتكسر الدنيا إن شاء الله".

وكانت شركة "Netflix" الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، قد كشفت عن الصور الأولى للمسلسل المرتقب "ما وراء الطبيعة"، وهو أول أعمال "Netflix" الأصلية العربية من الدراما المصرية.

وتُظهر الصور الأولى للمسلسل، والذي تمّ الانتهاء منه مؤخرًا بعد التوقف بسبب جائحة كورونا، الدكتور رفعت إسماعيل (أحمد أمين) في الأربعينيّات من عمره، وهو يواجه في هذا العمر سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة، وتُظهر الصور أيضًا ماجي ماكيلوب (رزان جمال) العالمة الإسكتلندية وزميلة الدكتور "رفعت" السابقة التي لم يعترف لها بحُبّه.

وتستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" رحلة الشك التي يمر بها الدكتور رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأسًا على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته.

"ما وراء الطبيعة" المقرر عرضه في خريف 2020، ومستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعًا في الوطن العربي للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، والتي باعت أكثر من 15 مليون نسخة.

المسلسل من إنتاج محمد حفظي وعمرو سلامة والذي سيكون المخرج والمنتج التنفيذي للعمل أيضًا، وتم تصوير العمل في مصر ليعكس التزام "Netflix" بصناعة محتوى مصري أصلي تستمتع به الجماهير حول العالم.