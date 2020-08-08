نائب محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث انهيار عقار المنصورة

زار هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اليوم، مصابي حادث انهيار أحد العقارات بالمنصورة بمستشفى المنصورة العام، حيث تفقد الحالات المصابة بالمستشفى واطمأن على أوجه الرعاية الطبية المقدمة من قبل الأطقم الطبية العاملة.

وأكد الشيخ، ضرورة تقديم كل أوجه الرعاية والعناية للمصابين حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، مشيرا إلى تكليفات المحافظ لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف المساعدات العاجلة لهم ولأسرهم.

وفي السياق ذاته قرر محافظ الدقهلية توفير تروسيكل بديل لأحد المواطنين المصابين يدعى "محمد فتحي"، بائع متجول، تصادف ممرورة أثناء انهيار العقار أسفر عن إصابته، وتهشم التروسيكل الخاص به. وعلى الفور صدق المحافظ على توفير تروسيكل له.