عاجل.. غرق طالب بشاطئ في العجمي بالإسكندرية

لقي طالب مصرعه غرقا، اليوم السبت، أثناء الاستحمام بمياه البحر بشاطئ "نيرفانا بيانكي" الخاص بحي العجمي غرب الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة الدخيلة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق شاب بشاطئ نيرفانا بيانكى بمنطقة العجمي، وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن الجثمان لشاب يدعى "عبد الرحمن.ص.ف.ع"، 18 عاما، طالب، مقيم المرج القاهرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

تحررالمحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.