مقتل موظف على يد زوج طليقته في الإسكندرية

لقى موظف مصرعه، على يد زوج طليقته بعد نشوب مشاجرة بينهم بسبب رؤية الأطفال.

تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه، إخطارا من أحد المستشفيات يفيد وصول "حسين.ع.ع" 44 عاما، موظف بإحدى الشركات، مصابا بجرح طعني نافذ، وتوفي.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث إلى المستشفى المشار إليه، واتهمت أسرة المجني عليه، طليقته وزوجها بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات بسبب حضانة الأطفال.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهمين وهما كلا من "هـ.م.ع" 26 عاما، عامل، وزوجته "ر.ف.ع" 21 عاما، ربة منزل، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وقال الزوج المتهم، إنه لم يقصد قتل طليق زوجته طعنا بسكين، موضحا أنه كان يحاول الدفاع عن نفسه وزوجته وإقناعه بحقها في رؤية طفليها.

وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، بتشريح جثة المجني عليه، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ضرب أفضى إلى موت، وإخلاء سبيل الزوجة.