"الشباب" تعلن مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع خارج قاعدة عسكرية صومالية

تبنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤولية التفجير الذي وقع خارج قاعدة عسكرية صومالية وأودى بحياة 8 جنود على الأقل وأصاب 14 آخرين بجروح.

وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الشباب أعلنت مسؤوليتها عن التفجير، الذي وقع اليوم، بسيارة مفخخة عند بوابات القاعدة العسكرية بالعاصمة مقديشيو، عبر راديو "الأندلس" التابع للحركة.

وقال الكولونيل أحمد موسى، إن الانتحاري ضرب قاعدة لواء الجيش "12 أبريل" بالقرب من استاد رياضي أعيد افتتاحه مؤخرا في منطقة وارتا نابادا.