أبو الغيط يتفقد بؤرة الانفجار المدمر في بيروت

قام أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والوفد المرافق له، بجولة تفقدية واسعة في منطقة الميناء البحري للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث بؤرة الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة الثلاثاء الماضي.

واستمع أبو الغيط، يرافقه السفير حسام زكي الأمين العام المساعد ووفد من الجامعة، إلى شرح تفصيلي حول الأضرار التي لحقت بالميناء البحري والمنطقة المحيطة بها جراء الموجة الانفجارية القوية التي تسبب بها الانفجار.

وعاين أبو الغيط، بمعاينة الأضرار التي تعرض لها الميناء البحري، واستفسر من المسؤولين اللبنانيين الذين رافقوه في جولته حول طبيعة الأضرار، للوقوف على حجم الدمار الذي تعرض له الميناء وعموم العاصمة بيروت.

السفارة السورية في لبنان: 43 سوريا لقوا مصرعهم جراء انفجار ميناء بيروت

من جانبها، أعلنت السفارة السورية في لبنان، اليوم، أن 43 سوريا لقوا مصرعهم في الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت، الثلاثاء الماضي.

وأشارت السفارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن هذه الحصيلة من المتوقع أن تكون غير نهائية.

وكتبت سفارة دمشق، "استمرارا للجهود التي تبذلها السفارة السورية في بيروت لمتابعة أحوال المواطنين السوريين المتضررين من الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، فقد وصل العدد المعلوم لدينا من الشهداء السوريين، حتى الآن، إلى 43 شهيدا قضوا بسبب الانفجار، في حصيلة غير نهائية، وقد قامت السفارة بتقديم كافة التسهيلات لنقل جثامين بعضهم إلى سوريا، والمساعدة على دفن البعض الآخر في لبنان".

وأوضحت السفارة السورية، أنها مستمرة في القيام بما يلزم من جهود بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية اللبنانية للبحث عن المفقودين، وتقديم كل أشكال المساعدة الممكنة.