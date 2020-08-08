وزيرة الصحة تناقش تطوير وميكنة منظومة التموين الطبي

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا صباح اليوم السبت، بمقر الإدارة العامة للتموين الطبي التابع لوزارة الصحة والسكان، لمناقشة تطوير منظومة التموين الطبي ووضع نظام لميكنة المخازن وتطوير ورفع كفاءة الأماكن الإدارية.

ووجهت وزيرة الصحة الشكر للعاملين بإدارة التموين الطبي لمجهوداتهم في إدارة وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كما وجهت الشكر لهم على الاستعداد التام وجاهزية المستلزمات وسرعة التحرك للمشاركة في توفير المساعدات للشعب اللبناني في حادث مرفأ بيروت الأليم.

ووجهت د. "هالة" بمتابعة سير العمل لتوفير حقائب الأدوية والمستلزمات للمخالطين لمصابي فيروس كورونا وحالات العزل المنزلي، مشيرة إلى أنه سيجري إدراج كمامات قماش داخل حقيبة المستلزمات والتي يجري توزيعها طبقًا لمنظومة التقصي والحصر لشجرة المخالطين.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزيرة وجهت بوضع منظومة جديدة لتوزيع المستلزمات من خلال إسنادها إلى شركات مخصصة للتوزيع لضمان وصول كافة المستلزمات كاملة إلى المنشآت الصحية، كما وجهت بتطوير كافة مخازن الأدوية والمستلزمات ووضع نظام للتكويد والميكنة والتخزين بالإضافة إلى منظومة كاميرات مراقبة، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت برفع كفاءة الأماكن الإدارية من خلال تطوير شبكات الكهرباء والصرف الصحي وتوفير زي موحد لائق لكافة العاملين بالتموين الطبي على مستوى الجمهورية وتطوير بيئة العمل، ووجهت بالانتهاء من كافة تلك الأعمال في أقرب وقت ممكن.

وأضاف "مجاهد"، أن الوزيرة وجهت باستحداث منظومة أرصدة ثابتة من المستلزمات لتلبية أي احتياجات للمساعدات الداخلية أو الخارجية وتوفيرها بشكل سريع في حالة الطوارئ والأزمات، ومنها الاحتياجات الأفريقية، وذلك من خلال وضع قوائم تشمل كافة المستلزمات بداية من الخيوط الجراحية وحتى آلات العمليات، حيث يتم تحديث تلك القوائم بشكل دوري من خلال منظومة تصبح جزءًا أساسيًا من إدارة التموين الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وتابع مجاهد، أن الوزيرة وجهت بالتوسع في مخازن التموين الطبي لتغطية كافة مناطق ومحافظات الجمهورية من خلال نظام تشغيل موحد وربطه بإدارة ومخازن التموين الطبي التابعة للوزارة، كما وجهت بمتابعة الاحتياجات الحقيقية لكل منطقة من خلال متابعة آلية الاستهلاك والصرف ومؤشرات الأداء والتشغيل في المستشفيات، وانعكاس ذلك على خدمة المواطنين وتلبية كافة الاحتياجات وبما يخدم أنشطة وزارة الصحة ومبادرات الصحة العامة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزيرة التقت العاملين في إدارة التموين الطبي وحرصت على الاستماع إليهم لتذليل أي تحديات قد تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، كما وجهت بصرف مكافأة شهر لجميع العاملين بالإدارة العامة للتموين الطبي تقديرًا لمجهوداتهم في العمل وتحفيزًا لهم للاستمرار في تلك المجهودات.