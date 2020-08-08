التوصل إلى هوية المتهمين بسرقة فيلا ابنة الخطيب

تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد المتهمين بسرقة فيلا ابنة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتفاجأ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بتعرض فيلا ابنته للسرقة عقب عودته بصحبة أسرته من الإجازة الصيفية في الساحل الشمالي.

وتوجه الخطيب إلى قسم شرطة أكتوبر وحرر محضرًا بالواقعة، وقال إن المسروقات عبارة عن هاتف محمول وجهاز آي باد وإكسسوارات حريمي.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث أكتوبر بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى موقع البلاغ، حيث أجرت معاينة للفيلا.

وراجعت المباحث الكاميرات، واستجوبت عددًا من حراس الفيلات المجاورة تمهيدًا لتحديد منفذي الجريمة وضبطهم.

ويجري الفريق الأمني جمع كل الأدلة بداية من إجراء معاينة للفيلا ومراجعة النواب والأبواب، لمعرفة كيفية دخول اللصوص إليها، بالإضافة إلى مراجعة الكاميرات الخاصة بالفيلا في حي الأشجار في أكتوبر.

تلقت نيابة أكتوبر إخطارًا بالواقعة فكلفت النيابة المباحث بإعداد التحريات وموافاة النيابة بنتائج ما توصلت إليه ، وانتقل مدير النيابة إلي فيلا إبنة الخطيب لإجراء معاينة ميدانية لبيان أسباب الحادث.