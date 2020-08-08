حاول إنقاذ أمه فسقط به السلم.. تفاصيل مأساوية في عقار المنصورة المنهار

نهاية مأساوية عاشتها أسرة مكونة من شاب ووالدته في العقار المنهار بشارع المستشفى العام بمدينة المنصورة، حيث شعر الابن بانهيار العقار، فأمسك بقوة يد والدته محاولا إنقاذها والخروج بها من البيت، إلا أنه السلم سقط به ولفظ أنفاسه الأخيرة أسفله، بحسب محمد أحمد حمدي، أحد أقارب الضحايا.

وقال حمدي لـ"الوطن"، إن عمر سعد، 21 سنة، بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق، ووالدته زينب علي محمود، 61 سنة، كانا يقيمان في المنزل بمفردهما منذ فترة كبيرة، حيث كانت الشقة إيجار قديم.

وأضاف، أن مالكة الشقة لديها ولدان وبنت، مقيمون في مدينة نبروه، متابعا "حضرنا إلى مكان على إثر اتصال تليفوني الساعة 8 صباحا، ووجدنا البيت منهار كاملا".

وقال أحد الجيران، "الساعة 8 الصبح، سمعنا صوت الانهيار فأسرعنا إلى المكان، وتمكننا من إخراج الأم، وحضرت الإسعاف سريعا وجرى إنقاذها ونقلها للمستشفى في حالة خطيرة، وأخبرنا الحماية المدنية بوجود ابنها تحت الأنقاض".

وأكمل: "تمكنت الحماية المدنية من استخراج جثة الابن، وتم إنقاذ أحد المصابين وهو بائع متجول تصادف وجوده بالمكان".

وأشار إلى أن واجهة العقار ظهر بها آثار تشققات منذ فترة، مضيفا "منذ أسبوعين طلب الجيران من الضحية أن تخرج من البيت، وحذرناها من البقاء به (أنت مش خائفة على نفسك)، إلى أن حدث الانهيار اليوم".

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بانهيار عقار مكون من 4 طوابق بالمنصورة نطاق حي غرب، وأسفر الحادث عن وفاة شاب وإصابة سيدة وشخص آخر.

انتقل مدير الأمن واللواء سيد سلطان نائب مدير الأمن وهيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية وضباط المباحث، ومسؤولو حي غرب وقوات الحماية المدنية والإنقاذ إلى مكان العقار.

وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول موقع الانهيار، ومنعت مرور أحد بالشارع بسبب وجود حريق أسفل الأنقاض.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من 4 طوابق بشارع منتصر بجوار المستشفى العام القديم، وانهار في الساعة 8 صباحا.