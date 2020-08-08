الصحة: إصابة 8 في حادث تصادم 7 سيارات على الطريق الدائري.. ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة 8 مواطنين إثر حادث تصادم واشتعال عدد من السيارات على الطريق الدائري صباح اليوم السبت، ولا وفيات.

"الصحة": الإصابات تنوعت بين كسور وكدمات وسحجات وحروق

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي، مشيرًا إلى أنَّ الإصابات تنوعت بين كسور وكدمات وسحجات وحروق، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.

وأضاف "مجاهد"، أنَّ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بتوفير كل سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة.

رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى البنك الأهلي والمستشفيات القريبة من موقع الحادث تحسبًا لأي طارئ

وتابع "مجاهد"، أنّه تمّ رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى البنك الأهلي والمستشفيات القريبة من موقع الحادث تحسبًا لأي ظروف طارئة، لافتًا إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجار متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية، وأن الوزيرة اطمأنت على تواجد الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات كما اطمأنت على مخزون أكياس الدم بالمستشفيات القريبة من موقع الحادث.