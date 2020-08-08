مصدر أمني: ارتفاع مصابي حادث الدائري إلى 5 أشخاص

صرح مصدر أمني أن حادثا مروريا وقع أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب، صباح اليوم مما أدى إلى إنقلاب إحدى سيارات نقل المواد البترولية، واشتعال النيران بالسيارة، وامتدادها لعدد من السيارات المتواجدة بالطريق، وأسفر ذلك عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق واتخاذ اللازم لتسيير الحركة المرورية، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.