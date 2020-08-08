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مصدر أمني: ارتفاع مصابي حادث الدائري إلى 5 أشخاص

كتب:

محمد بركات
11:35 ص | السبت 08 أغسطس 2020
صورة من احتراق 7سيارات بالدائري

صورة من احتراق 7سيارات بالدائري

صرح مصدر أمني أن حادثا مروريا وقع أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب، صباح اليوم مما أدى إلى إنقلاب إحدى سيارات نقل المواد البترولية، واشتعال النيران بالسيارة، وامتدادها لعدد من السيارات المتواجدة بالطريق، وأسفر ذلك عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق واتخاذ اللازم لتسيير الحركة المرورية، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

 

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