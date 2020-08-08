عاجل.. مصدر أمني: ارتفاع خسائر حادث تصادم الدائري لـ7 سيارات محترقة

قال مصدر أمني إنَّ حادث تصادم سيارتين أعلى طريق دائري المعادي، أدي الى احتراق 7 سيارات من بينها سيارة نقل بـ"فنطاس".

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنَّه جار حصر عدد المصابين بالحادث، وتمّ نقل اثنين منهم إلى المستشفى لإصابتهم باصابات بالغة.

وأوضح المصدر، أنَّه تمّ السيطرة على الحريق وإطفاء النيران وجار رفع الحطام وإعادة حركة السير.

وشهد طريق دائري المعادي، حادث تصادم مروّع مما أدى إلى انفجار سيارتين.

وبينت التحريات أنَّ حادث تصادم وقع بين سيارتين، مما أدى إلى اشتعال السيارة على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب.

وتمّ غلق الطريق الرئيسي وتحويل الحركة المرورية للطريق الداعم.

وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية لمكان الواقعة، كما كثفت أجهزة الامن تواجدها وتمّ الدفع بسيارات الإطفاء.