لبنانيون يستعدون لمظاهرات تحت شعار "علقوا المشانق"

يستعدّ لبنانيون ناقمون على السلطة السياسية للخروج في مظاهرات غاضبة، اليوم، تحت شعار: "علّقوا المشانق"، وذلك بعد 4 أيام من التفجير الضخم الذي ضرب بيروت، متسببًا بمقتل أكثر من 150 شخصًا وإصابة 5 آلاف آخرين، بينما 60 آخرون على الأقل في عداد المفقودين، وفقًا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأثار الانفجار، الذي حوّل بيروت ساحة خراب كبيرة وشرّد نحو 300 ألف شخص من منازلهم، تعاطفًا دوليًا مع لبنان، الذي يصله مسؤولون غربيون وعرب تباعًا، وتتدفق المساعدات الخارجية إليه عشيّة مؤتمر عبر تقنية الفيديو تنظمه فرنسا بالتعاون مع الأمم المتحدة غدًا الأحد، دعمًا للبنان، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاركته فيه.

السلطات اللبنانية توقف أكثر من 20 شخصًا على ذمّة التحقيق

وأوقفت السلطات، التي تعهّدت بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار وعن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم في ميناء بيروت منذ 6 سنوات من دون إجراءات حماية، أكثر من 20 شخصاً على ذمّة التحقيق، بينهم مسؤولون في الميناء والجمارك ومهندسون، على رأسهم رئيس مجلس إدارة الميناء حسن قريطم ومدير عام الجمارك بدري ضاهر، وفق مصدر أمني.

ولليوم الرابع على التوالي، تلملم بيروت جراحها، ويعمل متطوعون وسكان أحيائها المتضررة على رفع الركام وشذرات الزجاج التي تطايرت في كل مكان، وإصلاح ما يمكن إصلاحه في منازلهم المتضررة بشدة من الانفجار الذي يعد من بين الأضخم في التاريخ الحديث.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانة، أن 60 شخصًا لا يزالون على الأقل في عداد المفقودين، بينما يرقد 120 جريحًا في حالة خطرة.

ودعا ناشطون ومجموعات مدنية ممن شاركوا في المظاهرات التي شهدها لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والعجز عن إيجاد حلول للأزمات المتعاقبة، إلى مظاهرات في بيروت تحت شعارات عدة بينها: "علّقوا المشانق" و"يوم الحساب".

وكتب فارس الحلبي "28 عاماً"، وهو من الناشطين البارزين في المظاهرات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد ثلاثة أيام تنظيف، رفع ركام ولملمة جراحنا وجراح بيروت، حان وقت تفجير الغضب ومعاقبتهم على قتل الناس".

وأضاف الحلبي، "على التغيير أن يكون كبيرًا بقدر كبر الفاجعة".