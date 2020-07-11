نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع امتحانات "التربية النوعية" بمنية النصر

تفقد الدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، اليوم السبت، لجان امتحانات فرع كلية التربية النوعية بمنية النصر، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

حضر الجولة كل من الدكتور أشرف الزيني وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عثمان وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد العظيم محمد المشرف السابق على الفرع.

وتضمنت الجولة دخول الطلاب من بوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة ثم التوجه إلى لجان الاختبار، وتفقد لجان الامتحان واللجان الخاصة ومكتبة الكلية وبعض المعامل.

جاء ذلك في إطار خطة جامعة المنصورة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ووفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وذلك أثناء فترة اختبارات الفرق النهائية بالفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي 2019 - 2020.