إجراءات خدمية واحترازية لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ووائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، الأعمال النهائية لتجهيز 25 مركز شباب خصصوا كمقار انتخابية، إضافة إلى الصالة المغطاة وساحة شباب ناصر بمدينة الزقازيق الذين خصصا تسليم المظاريف للجان الفرعية وإجراء عملية فرز أصوات الناخبين عقب الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال محافظ الشرقية: إنه تم تنفيذ حزمة اجراءات خدمية واحترازية للتيسير على الناخبين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم انتخابات مجلس الشيوخ، منها رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن والأحياء والمدن، مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك الالتزام بالتوجيهات والتعليمات التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف إنجاح العملية الانتخابية، وخروجها بالشكل الذى يليق بهذا الإستحقاق الدستوري.

وأوضح وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه تم إجراء أعمال التطهير والتعقيم للصالة المغطاة وساحة شباب ناصربمدينة الزقازيق، إضافة إلى تعقيم مراكز الشباب الـ 25 المخصصة كمقار انتخابية، ووضع ملصقات توعوية للناخبين بضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأضاف الألفي، أن الفترة السابقة شهدت عقد سلسلة من الندوات النقاشية مع الشباب داخل مراكز الشباب للحديث حول انتخابات مجلس الشيوخ، وشرح النظام الانتخابي بالمجلس والأدوار المنوط به القيام بها، وذلك لحث أعضاء مراكز الشباب والجوالة ونوادي التطوع والذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم على المشاركة الفعالة في الانتخابات مع مراعاه كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت حملة موسعة على مستوى محافظات الجمهورية لتوعية الشباب بأهمية المشاركة الإيجابية فى انتخابات مجلس الشيوخ، وتضمنت الحملة طباعة 30 ألف كتيب عن قانون مجلس الشيوخ، وأدوار المجلس، وأهميته فى الحياة السياسية، وتم توزيعها على الشباب والمواطنين داخل المنشآت الشبابية والرياضية بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة فى مختلف المحافظات.