إغلاق مخبز استبدل أجولة الدقيق بـ"تبن" مواشي في الشرقية

أغلقت مديرية التموين بالشرقية مخزنا لمدة 3 أشهر لقيام صاحبة المخبز بالتصرف في 16 شيكارة دقيق وبيعهم وووضع شكائر "تبن " خاصة بالمواشي بدلا منها عند التفتيش لتضليل اللجنة.

قامت مديرية تموين الشرقية بالتنسيق مع إدارة تموين ديرب نجم بتشكيل لجنة تموينية برئاسة محمد عبد المجيد مدير الإدارة ومفتشي الرقابة التموينية.

وأسفرت عن تحرير المحاضر عن المخالفات الآتية: "محضر إثبات حالة وذلك للتصرف في 16 شيكارة من الرصيد الاستراتيجي وقيام صاحبة المخبز بوضع شكاير تبن أبيض وتبن أحمر خاص بالمواشي بدلاً من الدقيق وتم اكتشاف بمعرفة الحملة وتم غلق المخبز لمدة ثلاثة شهور تنفيذا للتوجيه الوزاري 15 لسنة 2020".

كما تم تحرير 15 محضر إثبات حالة وذلك لنقص وزن الخبز، 12 محضر إثبات حالة وذلك لمخالفة المواصفات و2 محضر إثبات حاله وذلك لعدم اعطاء بون الصرف و6 محاضر إثبات حالة وذلك لعدم نظافة أدوات العجين والرغيف.