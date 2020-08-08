عاجل.. مصرع طفلين إثر سقوطهما في ترعة أثناء لهوهما في الشرقية

لقي طفلان مصرعهما غرقا إثر سقوطهما في الترعة المارة أمام منزلهما أثناء لهوهما بمركز ديرب نم.

تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بوفاة طفلين إثر سقوطهما في ترعة بعزبة سيد أحمد عمار التابعة لمركز ديرب نجم.

انتقلت قوة من الشرطة وتبين أن الطفلين عمرهما 3 سنوات ونصف "توأمان" وأثناء خروجهما للهو أمام المنزل سقطا في الترعة المارة أمام المنزل. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.