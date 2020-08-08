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عاجل.. مصرع طفلين إثر سقوطهما في ترعة أثناء لهوهما في الشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
04:21 ص | السبت 08 أغسطس 2020
الطفلين

الطفلين

لقي طفلان مصرعهما غرقا إثر سقوطهما في الترعة المارة أمام منزلهما أثناء لهوهما بمركز ديرب نم.

 تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بوفاة طفلين إثر سقوطهما في ترعة بعزبة سيد أحمد عمار التابعة لمركز ديرب نجم.

انتقلت قوة من الشرطة وتبين أن الطفلين عمرهما 3 سنوات ونصف "توأمان" وأثناء خروجهما للهو أمام المنزل سقطا في الترعة المارة أمام المنزل. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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