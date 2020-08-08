صرف 20 ألف جنيه للأسرة المنكوبة في حادث عقار المنصورة المنهار

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، اليوم، صرف 20 ألفا و500 جنيه للأسرة المنكوبة في حادث انهيار عقار المنصورة، و7500 جنيه لعامل تصادف مروره بالمكان.

وأكد عبد العزيز، في بيان، أن المبنى مكون من أربعة طوابق، الطابق الأول عبارة عن مخزن شركة مستلزمات طبية، والطابقان الثاني والثالث، ليس به سكان، والرابع يوجد به الأسرة المنكوبة.

وأسفر الحادث عن وفاة عمر سعيد مكرم، 21 سنة، وإصابة والدته زينب علي عمر، 60 سنة، ومحمد فتحي، تصادف مروره أثناء الحادث.

وأضاف أنه جرى صرف 7500 جنية للمصاب محمد فتحي، من مؤسسه التكافل الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر وعمل مشروع تنمية موارد.

وأضاف أنه جرى صرف 10 آلاف جنيه لخسائر الممتلكات وصرف 5 آلاف جنيه عن حالة الوفاة طبقا للقرار الوزاري، وألف جنيه مساعدة للإصابة من مؤسسة التكافل الاجتماعي، وصرف 3 آلاف جنيه مساعدة عاجلة من الهلال الأحمر عن حالة الوفاة و500 جنيها لحالة الإصابة، ويصبح إجمالي المساعدات المقررة للأسرة المنكوبة 20500 جنيه.