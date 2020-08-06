فيديو.. مصر ترسل مساعدات عاجلة إلى لبنان بتوجيهات من السيسي
كتب:
محمد مجدي
11:45 ص | الخميس 06 أغسطس 2020
أقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة مساعدات عاجلة تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مقدمة من مصر إلى لبنان الشقيقة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم مساعدات إلى الأشقاء في دولة لبنان؛ لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس اللبناني ميشيل عون، أكد فيه تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في دولة لبنان، والاستعداد لتسخير كل الإمكانات لمساعدة ودعم لبنان في محنتها.
جاءت تلك المساعدات انطلاقا من الدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة، وتقديم الدعم والتضامن الدائم معهم في أوقات المحن والأزمات.