فيديو.. مصر ترسل مساعدات عاجلة إلى لبنان بتوجيهات من السيسي

أقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة مساعدات عاجلة تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مقدمة من مصر إلى لبنان الشقيقة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم مساعدات إلى الأشقاء في دولة لبنان؛ لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس اللبناني ميشيل عون، أكد فيه تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في دولة لبنان، والاستعداد لتسخير كل الإمكانات لمساعدة ودعم لبنان في محنتها.

جاءت تلك المساعدات انطلاقا من الدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة، وتقديم الدعم والتضامن الدائم معهم في أوقات المحن والأزمات.